SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - - Sultangazi'de mavi su tedirginliği

İSTANBUL - Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu öğrenildi. Mahalleli ise duruma çözüm beklediklerini dile getirdi.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu bir sokakta rögardan mavi su taştı. Etrafa kötü koku da yayan mavi suyun başka sokaklara akmaması için önüne topraktan set çekildiği görüldü. Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri durumdan tedirgin olduklarını dile getirirken, akan mavi suyun ise kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

"Kimyasal atık olduğu için aşırı kötü bir koku da var"

Uzun yıllardır o bölgede çalışan bir vatandaş, "Biz burada 7-8 senedir mermercilik yapıyoruz. Yağışlardan dolayı da oluyor taşma ama genelde kot yıkama firmalarının kanala verdiği sudan dolayı böyle sıkıntı yaşıyoruz. Hatta tuvaletlere drenaj koyuyoruz ki dükkanlarımızı su basmasın diye, yetkililerden buradaki kanalın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz.