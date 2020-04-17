Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi
İstanbul Sultangazi'de bir kişi, yasak olmasına rağmen boş arazide tıraş yaparken görüntülendi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.
17.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:42
Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.
BAZI BERBERLER YASAKLARA UYMUYOR
İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.
BOŞ ARAZİDE TIRAŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti. Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.
Kaynak: DHA