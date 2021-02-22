Sultangazi'de "Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı" iddiası
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Sultangazi'de "Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı" iddiası

22.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:54
Sultangazi'de

SULTANGAZİ'de iddiaya göre yolda yürüyen genç kızın önünü kesen bir kişi, boğazına bıçak dayayarak kaçırmaya çalıştı.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre yolda yürüyen genç kızın önünü kesen bir kişi, boğazına bıçak dayayarak kaçırmaya çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar genç kızın yardımına koştu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak alışveriş yapmak için markete gittiği öğrenilen 15 yaşındaki genç kızın, S Caddesi'nde önü bir kişi tarafından kesildi. İddiaya göre, elindeki bıçağı genç kızın boğazına dayayan kişi, genç kızı kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, genç kızın yardımına koştu. Bunun üzerine saldırgan, olay yerinden koşarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durumdan haberdar olan genç kızın annesi de küçük çocuğunu da yanına alarak, olay yerine geldi. Büyük bir korku yaşadığı görülen genç kız, yabancı uyruklu bir kişinin boğazına bıçak dayayarak kendisini kaçırmaya çalıştığını söyledi. Saldırgandan şikayetçi olan genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Sultangazi'de 'Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı' iddiası
Sultangazi'de 'Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı' iddiası
Sultangazi'de 'Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı' iddiası
Sultangazi'de 'Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı' iddiası
Sultangazi'de 'Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı' iddiası
Sultangazi'de 'Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı' iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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