Sultanbeyli'de semt pazarları düzenli olarak denetleniyor

Sultanbeyli'de kaymakamlık koordinesinde semt pazarlarına yönelik 407 denetim yapıldı, Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye zabıta görevlilerinden oluşturulan ekip, ilçedeki pazar yerlerini düzenli olarak denetliyor.

Ekipler, pazarlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması, temizliğe dikkat edilmesi ile sebze ve meyvelerin elle seçilmeden alınması hususlarında uyarıda bulunuluyor.

Pazar esnafının HES kodları kontrol edilip, Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı denetleniyor. HES kodu olmayanların veya risk taşıyanların pazarda satış yapması engelleniyor ve cezai işlemler uygulanıyor.

Pazarlarda bugüne kadar yapılan 407 denetimde 25 kişiye 40 bin lira para cezası kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Önceliğimiz halk sağlığının korunması ve koronavirüsle en etkin şekilde mücadele etmektir. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra sigara içme yasağı ve pazarcı esnafına yönelik uygulanan zorunlu HES kodu konusunda emniyet ve zabıta ekiplerimiz bugüne kadar 407 denetim gerçekleştirdi. Denetimler aralıksız devam ediyor. Tüm esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere titizlikle uymalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici