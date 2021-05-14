İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
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İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada Dehşet dolu dakikaları vatandaşlar anlattı: "Ailesini rehin aldı, ekipler baskın yaptı" Sultanbeyli'de balkona çıkarak intihara kalkışan genç, polis ekiplerini görünce anne ve anneannesini rehin aldı.

İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada

Dehşet dolu dakikaları vatandaşlar anlattı: "Ailesini rehin aldı, ekipler baskın yaptı"

İSTANBUL - Sultanbeyli'de balkona çıkarak intihara kalkışan genç, polis ekiplerini görünce anne ve anneannesini rehin aldı. Özel harekat ekiplerinin evi basması sonrasi balkondan atlayarak kaçmaya çalışan genç kısa süren kovalamaca sonrası yakalanırken, genç şahsın kaçış anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçiren genç evlerinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin genci ikna çalışmaları olumsuz sonuçlandı. Polis ekiplerinin tüm müzakere çabasına olumsuz yanıt veren genç, bu kez de evde bulunan anne ve anneannesini rehin aldı. Rehine olayı sonrası adrese sevk edilen özel harekat ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Rehin aldığı anne ve anneannesi bırakarak balkondan atlayıp kaçmaya çalışan genç kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı. Saglık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahıs, sonrasında polis merkezine götürüldü.

"Ailesini rehin aldı"

Olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden A.Ö., "Galiba psikolojik problemleri varmış. Balkona intihar etmek için çıkınca polisler geldi. Ailesini rehin aldı. Özel harekat polisleri eve baskın yapıp rehin alınanları kurtardı. Genç adam balkondan atlayıp kaçmaya çalışınca da yakalandı" diye konuştu.

İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada
İntihardan vazgeçip ailesini rehin aldı: Genç şahsın kaçış anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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