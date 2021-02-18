Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı
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Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı

18.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:50

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Padişahın ölüm yıl dönümü sebebiyle Sultanahmet'te fesli bir grup tarafından karşılandı. Hazırlanan karşılamada, "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganları atılırken, Osmanoğlu'nun Sultanahmet'e çakarlı araçla gelmesi de dikkat çekti.

Ölümünün 103. yıl dönümü için 2. Abdülhamid'in türbesi önünde toplanan Devlet-i Aliyye Ocakları üyeleri, padişahın 4. kuşaktan torunu ve kurucu başkanları Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nu mehter takımı ve "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşıladı.

Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu 'Yolun yolumuzdur şehzadem' sloganlarıyla karşılandı
2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu.

OSMANOĞLU ÖNCÜLÜĞÜNDE AYASOFYA'YA YÜRÜDÜLER

Görüntülerde, ellerinde 'Devlet-i Aliyye Ocakları' yazılı pankartlar ve başlarında fes bulunan bir grubun Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen Osmanoğlu'nu karşıladığı, daha sonra Osmanoğlu öncülüğünde Ayasofya'ya yürüyüş geçekleştirildiği görülüyor.

Görüntülerin 10 Şubat'a ait olup 13 Şubat'ta paylaşıldığı belirtildi.

Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu 'Yolun yolumuzdur şehzadem' sloganlarıyla karşılandı
Haber Yorumları (23)
BEKO: İngiliz kraliyet ailesi evin önüne çıktığı zaman karşılarında kalabalık bir gurup hayranlıkla karşılıyor ve tüm dünya buna saygı gösteriyor. Bizim kekolarda kendi atalarından kalan son mirası aşağılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yahu bu adamlar tarihi eser kardeşim bunu kabul edin ve ona göre değer verin.
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ERKAN: öncelikle devletin kurallarını hiçe sayıp kendini üstün görüp çakarlı lambayla gelmesi bile saygıyı hak etmediğini gösteriyor.
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MEHMET: O çok özendiğiniz Avrupa ülkelerinde dandik kraliyet mensuplarına nasıl davranılıyor koskoca osmanlı hanedanlığı torununa bu az bile
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