Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı

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Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Padişahın ölüm yıl dönümü sebebiyle Sultanahmet'te fesli bir grup tarafından karşılandı. Hazırlanan karşılamada, "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganları atılırken, Osmanoğlu'nun Sultanahmet'e çakarlı araçla gelmesi de dikkat çekti.

Ölümünün 103. yıl dönümü için 2. Abdülhamid'in türbesi önünde toplanan Devlet-i Aliyye Ocakları üyeleri, padişahın 4. kuşaktan torunu ve kurucu başkanları Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nu mehter takımı ve "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşıladı.

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu.

OSMANOĞLU ÖNCÜLÜĞÜNDE AYASOFYA'YA YÜRÜDÜLER

Görüntülerde, ellerinde 'Devlet-i Aliyye Ocakları' yazılı pankartlar ve başlarında fes bulunan bir grubun Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen Osmanoğlu'nu karşıladığı, daha sonra Osmanoğlu öncülüğünde Ayasofya'ya yürüyüş geçekleştirildiği görülüyor.

Görüntülerin 10 Şubat'a ait olup 13 Şubat'ta paylaşıldığı belirtildi.