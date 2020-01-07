Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu
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Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu

Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı'nda bulunan göl buz tuttu.

07.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:59
Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu

'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı'nda bulunan göl buz tuttu.


Kayseri'nin ilçesine bağlı mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'ndeki küçük göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları bölgede hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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