Sultan Sazlığı'ndaki ahşap yürüyüş yollarına bakım yapılıyor - Haberler

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Sultan Sazlığı'ndaki ahşap yürüyüş yollarına bakım yapılıyor

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Sultan Sazlığı'ndaki ahşap yürüyüş yollarına bakım yapılıyor

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda su üzerinde bulunan ahşap yürüyüş yolları Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü görevlilerince bakıma alındı.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda su üzerinde bulunan ahşap yürüyüş yolları Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü görevlilerince bakıma alındı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yürüyüş yollarında güvenlik ipleri ve eskimeye yüz tutmuş ahşaplar yenisiyle değiştiriyor.

Biri 1200 metre diğeri ise 2300 metre uzunluğundaki yollardan biri suyu tatlı olan Eğri Göl'e diğeri ise suyu tuzlu olan Tuzla Gölü'ne bağlanıyor.

Yürüyüş yolları kuş gözlemcilerinin düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin sıklıkla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Milli Park Müdürlüğü, Milli, su, Güncel, Haberler

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