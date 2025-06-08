Sultan Ahmed Cami kapısında Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı yazıyor mu?

Sultan Ahmed Cami kapısında Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı yazıyor mu?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapını ana giriş kapısı üzerindeki kitabede " Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı" yazılıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapını ana giriş kapısı üzerindeki kitabede " Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı" yazılıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapını ana giriş kapısı üzerindeki kitabede " Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı" yazılıdır?

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN HANGİ YAPINI ANA GİRİŞ KAPISI ÜZERİNDEKİ KİTABEDE " MAZLUMLARIN, ZULME UĞRAYANLARIN SIĞINAĞI" YAZILIDIR?

A: Sultan Ahmed Cami

B: Darülaceze

C: Topkapı Sarayı

D: Rumeli Hisarı

Cevap : C

Sultan Ahmed Cami kapısında Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı yazıyor mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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