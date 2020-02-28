Süloğlu Belediyesine Sıfır Çöp Kamyonu
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Süloğlu Belediyesine Sıfır Çöp Kamyonu

Süloğlu Belediyesi temizlik işlemlerinde daha hızlı hizmet etmek amacıyla belediyenin araç filosuna sıfır çöp toplama aracı kazandırıldı.

28.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:11
Süloğlu Belediyesine Sıfır Çöp Kamyonu

Alınan araç, bugünbelediye önünde yapılan törenle hizmetine teslim edildi.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı , "Seçimlerde sizlere söz verdiğimiz gibi halkımıza en iyi hizmet etmek amacıyla çalışacağımızı belirtmiştik. Nerede Süloğlu için fayda sağlayacak bir iş ve çalışma varsa onu halkımıza getirmek için var gücümüzle mücadele edeceğimizi söylemiştik. Her kurum ve kuruluşla elbirliği gönül birliği içerisinde olacağız demiş idik. Bugün bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün ilçemize kazandırdığımız; ilçemize uzun yıllar hizmet verecek olan çöp kamyonumuzun hizmete başladığı gün. Çöp Kamyonumuzun ilçemize kazandırılmasında emeği olan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba'ya huzurlarınızda Süloğlu Halkımız adına teşekkür ediyorum. Ve yine belediye personelimiz Alpaslan kardeşime ciddi manada emek verdi için Sayın Kaymakamımız Mehmet Faruk Kazdal'a, katılan tüm muhtarlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize, halkımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

Tören ilçe İmamları Ertan Uçar ve Erkan Yazıcı'nın duasıyla sona erdi.

Kaynak: Bültenler

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