Süleymanpaşa'da Harf İnkılabı'nın 91. yıldönümü törenle kutlandı

23.08.2019 17:44

Tekirdağ Valiliği tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki 50. Yıl Harf İnkılabı Anıtı önünde düzenlenen program, çelenklerin anıta sunulmasının ardından Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından son bulan programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş ile kurum müdürleri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Bültenler