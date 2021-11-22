SÜLEYMANİYE - IKBY'de öğrenci gösterisi
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Görüntü Dökümü: Gösteri yapan öğrencilerden detaylar Öğrencilerle röportaj Öğrencilerin slogan atması SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis...
Görüntü Dökümü:
Gösteri yapan öğrencilerden detaylar
Öğrencilerle röportaj
Öğrencilerin slogan atması SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin görmezden gelinmesini protesto etti.