SÜLEYMANİYE - IKBY'de öğrenci gösterisi - Haberler
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SÜLEYMANİYE - IKBY'de öğrenci gösterisi

AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Gösteri yapan öğrencilerden detaylar Öğrencilerle röportaj Öğrencilerin slogan atması SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis...

Görüntü Dökümü:

Gösteri yapan öğrencilerden detaylar

Öğrencilerle röportaj

Öğrencilerin slogan atması SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin görmezden gelinmesini protesto etti.

SÜLEYMANİYE - IKBY'de öğrenci gösterisi

SÜLEYMANİYE - IKBY'de öğrenci gösterisi

SÜLEYMANİYE - IKBY'de öğrenci gösterisi

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AA / Muhammet Jalal - Son Dakika Haberleri

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