Süleymani'nin halefi İsmail Kaani: İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır
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Süleymani'nin halefi İsmail Kaani: İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır

Kasım Süleymani'nin yerine getirilen Tuğgeneral İsmail Kaani, "İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır" diyerek saldırıların devam edeceğini açıkladı.

09.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:40
Süleymani'nin halefi İsmail Kaani: İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır

ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran, Gücü Komutanlığı'na Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirdi. Süleymani'nin halefi olarak göreve başlayan Kani, ABD'ye yönelik füze saldırılarının devam edeceğini açıkladı.

"ABD'Yİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRACAĞIZ"

Süleymani'nin yerine getirilen İsmail Kaani, "İran Devrim Muhafızları, Süleymani'nin izinden çalışmaya devam edecektir. İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır" diyerek saldırıların devam edeceğinin sinyalini verdi.

NE OLMUŞTU?

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verilmişti.


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