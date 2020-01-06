Süleymani'nin cenaze törenini canlı yayınlayan Amerikan kanalı, logosuz mikrofon tercih etti
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Süleymani'nin cenaze törenini canlı yayınlayan Amerikan kanalı, logosuz mikrofon tercih etti

İranlı general Kasım Süleymani'nin cenaze törenini canlı yayınlayan CNN International, alanda görevlendirdiği muhabirin öfkeli kalabalık tarafından linç edilmemesi için mikrofonda kanalın logosunu kullandırtmadı.

06.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:48
Süleymani'nin cenaze törenini canlı yayınlayan Amerikan kanalı, logosuz mikrofon tercih etti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin, geçtiğimiz cuma Bağdat'ta, ABD'nin füzeli saldırısıyla hayatını kaybetmesi sonrası İran'da milyonlar sokağa döküldü.

ABD ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Süleymani'nin cenazesinin ülkeye getirilmesi ve kutsal kabul edilen mekanlarda gezdirilmesinin ardından bu sabah 'da bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının öncesinde ve sonrasında yüz binlerce İranlı yollarda ağıt yakarak ABD aleyhine slogan attı.

MİKROFONDA LOGOYU GİZLEDİ

Milyonlarca kişinin katıldığı söylenen cenaze törenini ABD'li CNN yerinden canlı aktardı. CNN'in Orta Doğu muhabiri Frederik Pleitgen, canlı yayını cenaze için toplanan kalabalığın arasından yaptı. Ancak CNN muhabirinin mikrofonunda kanalın logosunun olmaması dikkat çekti.

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