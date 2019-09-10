Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi

10.09.2019 14:36

Yeşilçam'ın 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ölümüyle ilgili detayların netleştiği 83 yaşındaki Turan'ın evinde 2 gün önce öldüğü belirlendi. Acı haberi öğrenen sanat dünyası, duygularını sosyal medya hesabından böyle dile getirdi.

TOLGA ÇEVİK

Bir güzel İstanbul Beyefendisi, kıymetli sanat büyüğüm. Birlikte çalışmak ve uzun uzun sohbetler edebilmek şansına eriştiğim güzel ağabey Süleyman Turan... Senden çok şey öğrendim. Nur içinde yat.

CAN YILMAZ

Yahşi Batı filminde beraber çalışma fırsatını bize vererek bizleri mutlu eden, çizer, yazar, senarist ve oyuncu abimiz Süleyman Turan bu sabah vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

NEBAHAT ÇEHRE

Çok üzüldüm. Yıllar geçti birlikte çalıştık. Tanıdığım en beyefendi insandı. Hayatı çok iyi tanıyan, verilen işi başarıyla yerine getiren, nezaketiyle, iyiliği ile aranan isimdi. Yeşilçam'da belki hakkettiği yerde olmadı ama kendi yolunu çizdi. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Ama hayatın gerçeği bu. Birlikte çalışmalarımız oldu. Sonraki işlerde de onun beyefendiliğini hep aradım. Ailesine başsağlığı diliyorum. Yolu ışık olsun, nur içinde yatsın.

MELTEM CUMBUL

Çok kıymetli Süleyman Turan... Başımız sağ olsun...

BEHZAT UYGUR

Başımız sağ olsun. Süleyman Turan çok yönlü bir sanatçıydı. Böyle sanatçılara ihtiyacımız var onlar çok azalıyorlar. Süleyman Turan'ı ben çocuk yaşlarımda tanıdım. Çok aklımda kalan filmlerinden biri 'Dikkat Kan Aranıyor' Sanatçılığının yanı sıra, mütevazılığı, insanlığı...Hüzünlü gülümseyen yüzüyle, bıraktığı eserlerle, filmlerle, senaryolarla kalbimizde olacak. Ve biz onu her zaman tıpkı onun yüzündeki hüzünlü gülümseme gibi gülümseyerek hatırlayacağız.

Farklı roller verildiği zaman böylesine yetenekli aktörler, onların altından başarıyla kalkabiliyorlar. Biz onu hep jönün iyi kalpli arkadaşı olarak gördük. Bizim Süleyman Abimiz çok yönlü bir isimdi. Bir ustayı daha yolcu ediyoruz.

NİLGÜN BELGÜN

Başımız sağ olsun. Süleyman Turan çok yönlü bir sanatçıydı. Böyle sanatçılara ihtiyacımız var onlar çok azalıyorlar. Süleyman Turan'ı ben çocuk yaşlarımda tanıdım. Çok aklımda kalan filmlerinden biri 'Dikkat Kan Aranıyor' Sanatçılığının yanı sıra, mütevazılığı, insanlığı...Hüzünlü gülümseyen yüzüyle, bıraktığı eserlerle, filmlerle, senaryolarla kalbimizde olacak. Ve biz onu her zaman tıpkı onun yüzündeki hüzünlü gülümseme gibi gülümseyerek hatırlayacağız.

Farklı roller verildiği zaman böylesine yetenekli aktörler, onların altından başarıyla kalkabiliyorlar. Biz onu hep jönün iyi kalpli arkadaşı olarak gördük. Bizim Süleyman Abimiz çok yönlü bir isimdi. Bir ustayı daha yolcu ediyoruz.

İBRAHİM TATLISES

Sinemamızın ustalarından Süleyman Turan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaç filmde oynadık, unutulmaz sahneleri paylaştık. Oyunculuğunun ötesinde haza beyefendi, terbiyeli ve asil bir adamdı... Ailesinin, sevenlerinin ve sinemamızın başı sağolsun, Süleyman Abi'mizin mekanı cennet olsun İNŞALLAH...

PINAR ALTUĞ ATACAN

Mekanin cennet olsun büyük usta...