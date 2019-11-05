Süleyman Soylu'nun "Lanet" dediği dizi reytinglerde uçuşa geçti

Süleyman Soylu'nun "Lanet" dediği dizi reytinglerde uçuşa geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" ifadesini kullandığı Çukur, dün akşam yayınlanan bölümüyle geçtiğimiz haftaya göre reytinglerde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek birinci sıraya oturdu.

05.11.2019 12:12
Süleyman Soylu'nun

Geçtiğimiz hafta Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

REYTİNGLERDE BİRİNCİ SIRAYA OTURDU

Özellikle genç kuşak tarafından yakından takip edilen Çukur dizisi için "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen Soylu'nun bu çıkışının ardından gözler Çukur dizisinin bu haftaki reytinglerine çevrilmişti. Dün akşam 74. bölümüyle ekrana gelen dizi, reytinglerde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Fatih Portakal ile Fox Ana Haberi tahtından indirerek birincilik koltuğuna oturdu.

ELEŞTİRİLERE ÜNLÜ OYUNCUDAN YANIT GELMİŞTİ

Yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, geçtiğimiz sezon rol aldığı 'Çukur' dizisine yönelik eleştirilere "Oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" sözleriyle yanıt vermişti.


VİDEO: Bakan Soylu'nun eleştirdiği Çukur dizisi reyting sıralamasında zirveye oturdu!
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YORUMLAR (12)

  • RRMMZZ:
    çukur ve beraberinde kaldırılması gereken onlarca dizi var. toplumun ahlakını bozuyor. insanların bilinç altına kötülük enjekte eden ahlaki düzeni bozan sistematik bir oyun. ne yazık ki toplumumuz bunlara kanarak kopyalama hayatlar yaşar oldu
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  • ADINIZI YAZIN:
    YASAKLANSIN BU SAÇMA DİZİLER. BİR DÖNEM DE KURTLAR VADİSİ MANYAKLIĞI BAŞ GÖSTERMİŞTİ MİLLET YAN BAKANI KURŞUN YAĞMURUNA TUTUYORDU YİNE AYNI ŞEYLER YAŞANIYOR
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  • TEPE:
    Sonuna kadar haklısın Soylu. Suçla, şiddetle, nefretle mücadele etmeye çalışırken gençlere bu kötü alışkanlıkları aşılayan rol modeller, toplumu nasıl etkilediklerinin farkında değil.
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  • FRT:
    ATV DE EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ. ACABA ÇOCUK DİZİSİMİ ÇİZGİ FİLMİ ORDAKİ ŞİDDET SİLAH OYUNCAKMI. . YOKSA SİZİN KANALINIZMI BEN SADECE TARAFSIZ YORUM YAPIYORUM. 2 DİZİYİDE İZLİYORUM. .
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • SADECE BİLGİ:
    EDHO yu anlamak için haberleride izlemek lazım. Türkiye'' nin güncel gelişmelerini takip ediyor olmak lazım
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