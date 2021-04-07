Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
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Sular altında kalan cami havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi

Kars'ta baraj gölü suları altında kalan Boğazköy Camii havadan görüntülendi.

Kars'ta baraj gölü suları altında kalan Boğazköy Camii havadan görüntülendi. Kars Barajı'nın yeniden su tutmasıyla birlikte sular altında kalan cami ve köy okulu kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kars Barajı'nın su tutmasının ardından boşaltılan Boğazköy'deki cami ve köy okulu sular atında kaldı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekiliyor. Çok güzel anılarının geçtiği köy okulu ve caminin sular altında kalmasına üzüldüklerini belirten vatandaşlar, "Çok güzel anılarımızın geçtiği köy camisi ve hemen arkamdaki köy okulu tekrar sular altında kaldı. Üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Burada çok güzel anılarımız oldu. İbadet ettiğimiz cami, okuduğumuz okul şu anda sular altında kalmış" dediler.

Kars Barajı'nın yeniden su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kalan cami vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Kars'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan eski Boğazköy'e gelen vatandaşlar burada bol bol fotoğraf çekilirken, bölge havadan görüntülendi. - KARS

Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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