Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
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Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da 3 ayda 10 kişinin sulama kanallarında boğulması üzerine polis, bilgilendirici uygulama yaptı.

ADANA'da 3 ayda 10 kişinin sulama kanallarında boğulması üzerine polis, bilgilendirici uygulama yaptı. Kanalda yüzdükleri sırada polisin geldiğini görenler ise yaya köprüsünün altına saklanıp kaçmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının yüksek seyretmeye başladığı Adana'da, çoğu kişi her sene olduğu gibi bu yıl da serinlemek için sulama kanalını tercih etti. Yasak olmasına rağmen kanallarda serinlemeye çalışanlar, tehlikelere aldırış etmeden yüzdü. Son 3 ayda 10 kişinin kanallarda boğulması üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki sulama kanallarında uygulama yaptı.

'KORK DİYE DEĞİL, YAŞA DİYE BURADAYIZ'Polis, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalından çıkardığı kişiyi uyarıp bilgilendirici broşür verdi. Polisin, "Sen kork diye değil, yaşa diye buradayız. Ailenin canı mı yansın?" diye uyardığı kişi, bir daha sulama kanalında yüzmeyeceğine dair söz verip, evine döndü. Güvenli olduğu için havuzda yüzdüğünü söyleyen Yusuf Gizlenci (11), "Haberlerde burada boğulanları görüyorum O yüzden sulama kanalında yüzmüyorum. Burası çok tehlikeli. Havuzda yüzüyorum" dedi.POLİSİ GÖRÜNCE KÖPRÜ ALTINA SAKLANDILAR

Sulama kanalında yüzdükleri sırada polisi görenler ise yaya köprüsünün altına saklanıp ekiplerden kaçmaya çalıştı. Polisin, "Burada yüzmek tehlikeli. Çıkamayacaksanız, yardım çağıralım" diyerek uyardığı kişiler, yardımı reddedip yüzerek uzaklaştı.


Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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