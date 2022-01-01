Son dakika haberleri! Şuhut'ta yılbaşı denetimlerinde polis göz açtırmadı

Şuhut'ta yılbaşı denetimlerinde polis göz açtırmadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yılbaşı denetimleri kapsamında ilçe merkezindeki kahve, kafeterya ve çarşı meydanında polis tarafından denetim yapıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların kutlamalara yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirleri üst seviyede tutuldu. Polis ekipleri tarafından kahve, kafeterya ve seyir halindeki sürücülere yönelik kimlik ve GBT kontrolü yapıldı. Kahve ve kafeteryada ki vatandaşlara kimlik kontrolü yapılırken seyir halindeki sürücülere ise ruhsat, ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı.