Sudan'daki Hareketin Sembolü Kadından Yeni Video

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle başlatılan gösterilerde kadınların görünürlüğü dikkat çekerken, bir aracın üstüne çıkıp kalabalığa devrim sloganı attıran Alaa Salah'ın görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Tüm dünyada bir anda gündem olan Alaa Salah, Twitter hesabından yeni bir video yayınladı.

19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını istediği gösterilere sahne olan Sudan'da olaylar giderek tırmanırken bu sabah Ordu devreye girdi.

PROTESTOLARIN SİMGESİ OLDU

Tüm bu gelişmeler tüm dünyanın gözünü Sudan'a çevirmesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntü yeniden gündem oldu.

Pazartesi günü bir aracın üzerine çıkıp devrim manasına gelen"thawra"sloganıyla şarkı söyleyerek etrafına toplanan, çoğunluğu kadın olan topluluğa "thawra" diye tempo tutturan Salah'ın görüntüsü, Sudan'daki protestoların simgesi haline geldi.

Alaa Salah

Beyazlara bürünmüş Alaa Salah'ın "Kadının yeri evidir" deyimi yerine "Kadının yeri devrimdir" sloganını attığı görüntüler, çevresindekilerin havaya kaldırıp kayıt yaptıkları cep telefonlarından tüm dünyaya ulaştı ve yüzbinlerce kez paylaşıldı.

YENİ VİDEO YAYINLADI

Salah, Twitter hesabından "thawra" sloganıyla şarkı söylediği yeni bir video yayınladı. Video kısa sürede çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı.