Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Suçlu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Suçlu konusu, Suçlu özeti ve Suçlu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Suçlu filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Suçlu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suçlu filmini izleyecek olanların merak ettiği Suçlu konusu nedir, Suçlu oyuncuları kimler ve Suçlu özeti gibi konuları inceliyoruz.
SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds), gizemli bir şekilde öldürülür. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.
SUÇLU OYUNCULARI VE KADROSU
Suçlu Filmi Yönetmen: Ariel Vromen
Suçlu Filmi Oyuncular: Ryan Reynolds, Alice Eve, Gal Gadot, Gary Oldman, Kevin Costner
Suçlu Filmi Tür: Aksiyon, Suç, Drama
Suçlu Filmi Yapım Yılı: 2016 (113 dk)
Suçlu Filmi Vizyon Tarihi: 15 Nisan 2016 Cuma
Suçlu Filmi Senaryo: Douglas Cook, David Weisberg
Suçlu Filmi Yapımcı Firma: BenderSpink, Campbell Grobman Films
Suçlu Filmi Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Suçlu Filmi Orijinal Dil: İngilizce
Suçlu Filmi Orijinal Adı: Criminal