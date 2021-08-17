Succubus için yeni hikaye fragmanı yayınlandı!
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Succubus için yeni hikaye fragmanı yayınlandı!

Succubus için yeni hikaye fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Madmind Studio'nun yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı Agony'nin spin-off'u SUCCUBUS, için yeni hikaye fragmanı yayınlandı.

Madmind Studio, 21 Temmuz'da çıkış yapması planlanan Succubus'un 5 Ekim'e ertelendiğini duyurdu. Geliştirici stüdyo, oyun için yeni bir hikaye fragmanı yayınladı.

Madmind'in belirttiği üzere bu erteleme, oyunun bazı hatalarını düzeltmek ve mekaniğinde ince ayar yapmak için kullanılacak. Madmind ayrıca oyunculara daha iyi ve daha tatmin edici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Şeytani bir rahibe ol ve düşmanlarından intikam almak için eşsiz becerilerini kullan. Ayaklarınızın altında cehennemi titretin ve krallığınızı yeniden kazanın. Diz çökmezlerse kimseyi sağ bırakmayın.

Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SUCCUBUS HİKAYE FRAGMANI

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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