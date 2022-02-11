Subnautica'nın geliştiricileri yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz aylarda PUBG'nin ana şirketi Krafton,açık dünya hayatta kalma aksiyon macera oyunu Subnautica'nın geliştirici Unknown Worlds'ü ve Subnautica: Below Zero'yu satın aldı. Krafton'un 2021 mali yıl raporunda ise Krafton'un Unknown Worlds adı altındaki ilk oyunu hakkında bazı bilgiler verildi.

Krafton'un paylaştığı mali raporda Project M, PC ve mobil platformlar için geliştirilmekte olan bir bilim kurgu dünyasında geçen sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Unknown Worlds, yılsonuna doğru oyunun erken erişim sürümünü çıkarmayı hedefliyor.

Oyun hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmese bile, önceki çalışmaları sadece birinci şahıs oyunlar olan Unknown's World için büyük bir değişim olacak. Şirket, son yıllarda Subnautica ve Below Zero ile önemli ölçüde de başarılar elde etti.