Suavi koronavirüse yakalandı
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Suavi koronavirüse yakalandı

24.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:07
Suavi koronavirüse yakalandı

İdris TİFTİKCİ / USTA sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı.

İdris TİFTİKCİ/  USTA sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı. 

Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, koronavirüse yakalandı 10 gün boyunca Suavi, eşiyle ilgilenirken hastalıktan kaçamadı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gönül Yılman Saygan  "Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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