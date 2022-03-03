Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

MERSİN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nehir ve Havza Yönetim Planlarının Oluşturulması Toplantısı ve bir dizi ziyaret çerçevesinde Mersin'e gelen Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su ile makamında bir araya geldi.

Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Dikmen'e teşekkür etti.

Dikmen de kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ali İhsan Su, Mersin, Tarım, su, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title