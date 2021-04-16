Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu
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Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik Köyü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarının buz tutmuş derede oynadıkları anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik Köyü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarının buz tutmuş derede oynadıkları anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İlçeye bağlı Değirmencik Köyü'nde Ömer Yeşiltaş isimli vatandaş buz tutan Eflani Deresi'nde suyun içine girip çıkan su samurlarını fark etti. Yeşiltaş, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurlarının buz kütlesinin üzerine çıkıp birbiriyle oynadığı anları cep telefonuna kaydetti. Suyun içine girip çıkan iki su samurunun birbiriyle oynadığı anlar renkli görüntüler oluştururken samurlardan bir tanesi anneleri olduğu düşünülen 3. samurun ağzındaki balığı alıp yemesi dikkat çekti.

Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu
Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu
Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu
Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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