Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tana kafatası bulundu
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Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tana kafatası bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesinde Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sulama kanalı kazısı sırasında Helenistik döneme ait antik mezar ortaya çıktı. Mezarın içinde 6 kişiye ait kafatası bulundu.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Halliller sokak Yeşiltepe mevkiinde sulama hattı çalışması yapılırken iş makinesinin kepçesine sert bir kaya isabet etti. İş makinesinin kepçesi ile kırılan kaya parçası sonrası işçiler kopan kaya parçasının mezara ait olduğunu fark etti.

Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tana kafatası bulundu

İşçiler tarafından Menteşe Belediye yetkililerine bilgi verilmesi sonrası Zabıta ekipleri Müze Müdürlüğü'nü aradı. Muğla Müze Müdürlüğü tarafından mezarın bulunduğu alana Arkeolog ve Müze Müdürlüğü yetkilisi gönderildi.

Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tana kafatası bulundu

6 KİŞİYE AİT

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan çalışmada mezarın Helenistik dönemden kaldığı ortaya çıktı. Ula ilçesindeki Thera Antik kentinin bir mahallesi olduğu tahmin edilen ve Roma dönemine ait antik mezarın içinde küçük bir kandil ve 6 bireye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu.

Muğla Müzesi yetkilileri ve Arkeologlar tarafından mezar çevresinin temizlenmesinin ardından Antropolog tarafından mezar içindeki kafatası ve kemikler numaralandırılarak alındı.

Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tana kafatası bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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