Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla yola çıkan mobil tır, Gümüşhane'ye ulaştı.

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla yola çıkan mobil tır, Gümüşhane'ye ulaştı.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıkan tır kent merkezindeki Fatih Parkı'na geldi.

Burada tırda yapılan etkinliklerle çocuklar maskotlar ve bilgilendirici materyaller eşliğinde oyunlar oynayarak eğlendi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, çalışma hayatı boyunca hep su ile ilgili hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Son dönemde sıkça kuraklık, iklim değişikliği gibi kavramları duyduklarının altını çizen Pektaş, "Bundan sonra su daha kıymetli hale gelecek. Birçok şeyin alternatifi var ama suyun alternatifi yok ve yapay olarak üretilmiyor. Dolayısıyla tükettiğimiz su doğadan gidiyor. Doğaya çok iyi bakacağız, tahrip etmeyeceğiz. Bol bol ağaç dikmeliyiz." tavsiyesinde bulundu.

Etkinliğe Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan, DSİ 222. Şube Müdürü Ümit Yayla da katıldı.

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Son dakika haber... FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasıyla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı (1)
Son dakika haber... FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasıyla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı (1)
Gökyüzünde görüp UFO zannettiği gizemli cisim meteoroloji balonu çıktı
Gökyüzünde görüp UFO zannettiği gizemli cisim meteoroloji balonu çıktı
Son dakika haberi! SAMSUN'DA SELE KAPILAN ARAÇ SÜRÜKLENDİ
Son dakika haberi! SAMSUN'DA SELE KAPILAN ARAÇ SÜRÜKLENDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 16:21:49. #1.16#

title