Steve Jobs kimdir? Steve Jobs kısaca hayatı nedir? Steve Jobs neden öldü? Steve Jobs ne zaman öldü?
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Steve Jobs kimdir? Steve Jobs kısaca hayatı nedir? Steve Jobs neden öldü? Steve Jobs ne zaman öldü?

05.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:39
Steve Jobs kimdir? Steve Jobs kısaca hayatı nedir? Steve Jobs neden öldü? Steve Jobs ne zaman öldü?

Apple ile tüm dünyaya adını duyuran Steve Jobs, 1955 yılında doğdu. Bir garajda, arkadaşı Steve Wozniak ile Apple'i yarattı. Peki, Steve Jobs kimdir, nereli ve neden öldü? Steve Jobs ne zaman öldü?

Hayatı film olan Steve Jobs, sözleri ile de hala hafızalardaki yerini koruyor. Apple, mobil cihaz sektörünü yerle bir eden ilk iPhone'u Steve Jobs eşliğinde tanıttı. Jobs, Apple kurucularından olmasına rağmen, kendisi şirketten kovuldu. Ancak şirkete CEO olarak geri dönüş yaptı ve markaya atılımı yaşattı. İşte, Steve Jobs hayatına dair detaylar...

STEVE JOBS KİMDİR?

Steve Jobs, 24 Şubat 1955 yılında San Francisco, Kaliforniya'da doğmuştur. Suriyeli babayla Amerikalı annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Steve Jobs'un annesi daha sonra onu evlatlık vermek için San Fransisco'ya getirdi. Kaliforniya'da yaşayan mavi yakalı bir çift olan Paul ve Clara Jobs çifti onu evlat edindi ve ona Steven Paul ismini verdi.

Cupertino, Kuzey Kaliforniya'da lise eğitimini tamamladıktan sonra sonra Portland, Oregon'da Reed College'de okumaya giden Jobs, bir dönemden sonra okulu yarıda bıraktı. Kaliforniya'ya döndüğünde Hindistan'a yapacağı "manevi arayış" seyahati için para biriktirebilmek adına video oyun yapımcısı Atari'de işe girdi.

Atari'de çalışmaya devam eden Jobs, Hindistan gezisinde de, sonradan ilk Apple çalışanı olacak Daneil Kottke, Jobs'a eşlik ediyordu. Atari'de eski işine geri dönen Steve, Breakout adlı oyun için bir devre kartı yapıyordu. Atari, kartın daha az yer kaplamasını sağlayacak kişiye her adım için 100 dolar ödül belirlemişti. Devre kartı tasarımı konusunda bilgisi olmayan Jobs, karttaki devre sayısını yüzde 50 oranında azaltmayı başaran arkadaşı Wozniak ile çalıştı.

STEVE JOBS APPLE'I GARAJINDA TASARLADI!

Jobs tasarım ve pazarlama, Wozniak ise teknik birikimlerini Homebrew Computer Club'taki tecrübeleriyle, Jobs'ın garajında Apple I adını verdikleri ev bilgisayarını ortaya çıkarmışlardır. Sipariş usulü çalışan ikili Jobs ve Wozniak, aralarına Ronald Wayne'i de alarak 1976'da Apple adlı firmayı kurmuştur. Apple I, ilk kez Personal Computing Festival'da sergilenmiştir. Apple'ın yükselişi ise Apple II ile başlamıştır.

Apple II, West Coast Computer fuarında beklenmedik ilgiyle karşılaşınca Apple'ın kitlesel pazarlamayla satılan ilk ürünü olmasının yolu açılmış oldu.

Macintosh, Mac satışlarının 1984 sonlarına doğru düşüş yaşaması ve hedeflerin tutturulamaması nedeniyle Jobs bölüm başkanlığından alarak firmadan kovdu. Ardından NeXT Computer'i kuran Jobs, birçok zorlukların ardından Disney ile işbirliği içinde Toy Story, A Bug's Life, Toy Story 2, Monsters, Finding Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up gibi pek çok projeye imza attı.

Teknolojide çığır açan Apple telefonlarını ilk kez 2007'de tanıttı.

STEVE JOBS NEDEN ÖLDÜ?

Steve Jobs, 2009 başında sağlık nedenleriyle 6 ay işinden uzak kalıp karaciğer nakli ameliyatı geçirmiştir.2010 başında kişisel bilgisayar dünyasında büyük bir devrim olan iPad'i tanıtmıştır. Hastalığı ilerlediği için Ağustos 2011'de Apple'ın CEO'luk koltuğunu Tim Cook'a devretmiştir. 5 Ekim 2011 tarihinde ise Steve Jobs hayatını kaybetmiştir.

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Haber Yorumları (3)
EDA: 9 yıl olmulş öleli apple hala onun emeğini yiyor
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VEDAT: bu adam öldükte sonra apple çöp
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POLİ: mükemmel bir adam ya -
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500
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