Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı
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Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | 3. Sayfa

Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı Şırnak'ta, Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi sırasında görsel şölen oluştu.

Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi sırasında görsel şölen oluştu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görünen ışıklar merak uyandırdı. İlçeye bağlı Başaran köyü Harguri bölgesinde kampta olan bir grup dağcı tarafından kaydedilen görüntülerde ardı ardına onlarca ışık göründü. Gökteki ışıkların Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uyduları olduğu öğrenildi. Starlink uyduları geçen haftada görüntülenmişti.

Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı
Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı
Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı
Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe

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