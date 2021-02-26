Star TV Akrep 12. bölüm izleme linki! Akrep son bölüm full HD kesintisiz izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Akrep bu akşam12. bölümüyle ekranlara geldi! Star TV Akrep 12. bölüm izleme linki! Akrep son bölüm full HD kesintisiz izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül ve Esila Umut gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Star Tv ekranlarında heyecanla izlenen Akrep dizisi bu akşam 12. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanın yine dorukta olduğu dizinin entrikaları izleyicileri meraka sürükledi! İşte, Star TV Akrep 12. bölüm izleme linki! Akrep son bölüm full HD kesintisiz izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

STAR TV AKREP SON (12.) BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer tarafından ortaya çıkarılması ile zor durumda kalan ve kız kardeşi Berna'nın ölümüyle ilgili annesi Perihan'a itirafta bulunan Ferda, köşeye sıkışmasına rağmen pes etmiyor.

Görüntülerin polise ulaşmasıyla Aras gözaltına alınırken; Ferda taktik değiştirip Berna'nın öldüğü gece Sapanca'da olduğunu annesine ve polise itiraf eder. Fikret'le kendisini basan Berna'nın ölümüne Fikret'in sebep olduğunu söyleyen Ferda, Aras'ın ise Fikret'in baskısı ile cesedi ortadan kaldırdığını açıklayarak, yine hedef şaşırtırır!

Aras gerçekleri anlatmasına rağmen kimseyi kendisine inandıramaz. Perihan da kızının anlattıklarına inanmamıştır. Ferda'ya karşı bir delil bulabilmek için harekete geçer.

Berna'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ailedeki herkesin üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır. Duru, Aras'ın annesinin ölümündeki payını öğrenince ona karşı hissettiği hayal kırıklığı daha da büyür. İpek'e evlenme teklif eden Şahin de şimdi ne yapacağını bilemez.

Perihan, Ferda'ya karşı aradığı ipucunu elde ederken, Ferda'nın yalanlarını ortaya çıkaracak kişi ise hiç tahmin etmediği biri olacaktır.