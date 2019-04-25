Sri Lanka'da Güvenlik Önlemleri En Üst Seviyeye Çıkarıldı: Saldırı Hakkında Şu Ana Kadar Bilinenler

Asya ülkesi Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da en az 359 kişinin hayatını kaybettiği eş zamanlı terör saldırıları sonrasında faillerin ve sorumluların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ülkede tüm kiliseler ikinci bir emre kadar halka kapatıldı. Sri Lanka Sivil Havacılık İdaresi, insansız hava araçlarının uçuşunu yasakladı. Yerel basın, patlama öncesinde saldırganları gösteren yeni kamera görüntüleri yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle