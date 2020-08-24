Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu oyuncuları ve Şrek: Sonsuza Dek Mutlu özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu, özeti ve Şrek: Sonsuza Dek Mutlu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmini izleyecek olanların merak ettiği Şrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu nedir, Şrek: Sonsuza Dek Mutlu oyuncuları kimler ve Şrek: Sonsuza Dek Mutlu özeti gibi konuları inceliyoruz. ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ KONUSU NEDİR? Şrek, tatlı dilli işadamı Rumpelstiltskin ile imzaladığı anlaşmada dolandırılır. Rumpelstiltskin'in kral olduğu Uzak Ülke'nin çarpık alternatif versiyonunda yeşil canavarlar av malzemesi haline gelmiştir. Saflığı yüzünden yaptığı herşeyi geri alarak dostlarını kurtarmak ve hayattaki tek gerçek aşkına yeniden kavuşmak Şrek'in bundan sonra atacağı adımlara bağlıdır. ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU Yönetmen: Mike Mitchell Tür: Animasyon, Macera Yapım Yılı: 2010 (93 dk) Vizyon Tarihi: 28 Mayıs 2010 Cuma Senaryo: Josh Klausner, Darren Lemke Seslendirme:Mike Myers, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Eddie Murphy, Justin Timberlake Yapımcı Firma: DreamWorks Animation Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dil: İngilizce