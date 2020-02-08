: Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları

08.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:34

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminde Şrek, artık baba rolünden sıkılmıştır ve eski hayatına bir özlem hissetmeye başlamıştır. Bu özlemi sadece onun değil tüm sevdiklerinin hayatını tehlikeye sokar. Rumpelstilzchen nedeniyle artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve Şrek her şeyi eski haline getirmelidir.

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu full izle...

ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU KONUSU

Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek'e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen'dir. Ve bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek'in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU OYUNCU KADROSU

Yönetmen: Mike Mitchell

Tür: Animasyon, Macera

Yapım Yılı: 2010 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Mayıs 2010 Cuma

Senaryo: Josh Klausner, Darren Lemke

Seslendirme: Mike Myers, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Eddie Murphy, Justin Timberlake

Yapımcı Firma: DreamWorks Animation

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

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