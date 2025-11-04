Haberler

Fenerbahçe, Viktoria Plzen Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, 6 Kasım'da deplasmanda Viktoria Plzen FK ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenman yaparak devam etti.

FENERBAHÇE, 6 Kasım Perşembe akşamı deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen FK ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon yapan takım, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç için Plzen'e hareket edecek.

