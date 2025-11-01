Cumhuriyet Koşuları Ankara Hipodromu'nda Gerçekleşti

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 45. Cumhuriyet Koşusu ile 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu düzenlendi. Koşu sonrası yarışları kazanan atların sahipleri ve jokeylerine ödülleri verildi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda Cumhuriyetin 102. yılında gerçekleştirilen 45. Cumhuriyet Koşusu'nu; Mehmet Akbaş'ın sahibi olduğu 'Gökırmak', jokeyi Mehmet Salih Çelik ile kazandı. 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Baran Büyükdere'nin sahibi olduğu 'Grande Flusso' isimli at jokeyi Ayhan Kurşun ile kazandı. Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Koşusu'nda 10 milyon TL, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 7 milyon TL ödül verildi. - ANKARA