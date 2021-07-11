SPOR Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yeni Malatyaspor, günü tek idmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yeni Malatyaspor, günü tek idmanla tamamladı.

Yeni Malatyaspor'un konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı