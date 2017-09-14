Spor ve Aktif Yaşam Fuarı Kapılarını Açtı

SPOR ve Aktif Yaşam Fuarı, bugün İstanbul'da ikinci kez kapılarını açtı.



Dünyada 1.7 trilyon Dolar ve Türkiye'de 7 milyar Dolar'lık değere sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşları Spor ve Aktif Yaşam Fuarı ile TÜYAP'ta bir araya geldi. Spor endüstrisinin büyümesini sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen fuarda, spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim programları, spor merkezleri ve kulüpleri, kozmetik ürünler tek çatı altında sergilenmeye başlandı.



Atletizm'den bilardoya, masa tenisinden futbol tenisine, zumbadan stepe, aerobicten pilatese dört günde doksanın üzerinde etkinliğin yapılacağı fuarın açılış törenine ise spor dünyasının önemli isimleri katıldı.



Açılış törenine İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Celalettin Deniztoker, Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Yağmur Arslan, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Serhat Deniz ve teknik direktör Yılmaz Vural, 400 metre engelli dünya ikincisi Yasmani Copello Escobar, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5. olan Eda Tuğsuz, sırıkla atlamada Avrupa büyükler ve gençlerde finale yükselen ilk Türk sporcu Demet Parlak, Avrupa şampiyonu kürekçiler Mert Kaan Kartal ve Fatih Ünsal, 2017 Gençler Avrupa şampiyonu olan kick boksçular Doğukan Güzelkabaağaç ve Erdal Karataş'ın yanı sıra aynı turnuvada gümüş ve bronz madalya alan kick boksçular ile çok sayıda davetli katıldı.



Ziyaretçilerini 17 Eylül Pazar akşamına kadar ağırlamaya devam edecek olan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'yla ilgili görüşlerini dile getiren TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ziyaretçilerin ilk günden fuara gösterdikleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirtti. Ersözlü, dört gün boyunca 100 binden fazla ziyaretçinin Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'na gelmesini beklediklerini de ifade etti.



"ZİYARETÇİLERİMİZİ SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞAM KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"



Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'nın Türkiye'nin ilk ve tek spor fuarı olma konumunu elinde bulundurduğunu ifade eden TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Fuar, ticari bir organizasyon olmanın ötesinde sporun her dalını insanlarla tanıştırıp, sporu insanların hayat felsefesi haline getirmeyi hedefliyor. Ayrıca fuarımız, son zamanlarda başarılarıyla dünyada adını duyurmaya başlayan amatör sporların geniş kitlelere duyurulmasında da önemli rol üstleniyor. Ziyaretçiler, fuara girdikleri ilk andan itibaren sağlıklı yaşam sektörüne dahil oluyorlar. Bu sebeple spor, egzersiz ve sağlıklı yaşama ilgi duyan herkesi Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'na davet ediyoruz" dedi.



SPOR FUARINA 25 KM KOŞARAK GELDİLER



Spor endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren Spor ve Aktif Yaşam Fuarı kapsamında bugün yapılan açılışa AKUT ekibi koşarak geldi. Silivri'den fuarın yapıldığı Büyükçekmece'ye sağlıklı yaşamak için hariketli yaşamın önemine dikkat çekmek için AKUT'un bir grup sporcusu 25 km koşarak katılım gösterdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-AKUT sporcularından görüntüler



-Fuar açılaşından görüntüler



-İlhan Ersözlü'nün açıklamaları



-Kurdele kesimi



-Fuardan genel detaylar



- İstanbul