SPOR Milli okçu Yiğit Caner Aydın'dan 19 Mayıs için özel video
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SPOR Milli okçu Yiğit Caner Aydın'dan 19 Mayıs için özel video

SPOR Milli okçu Yiğit Caner Aydın'dan 19 Mayıs için özel video - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Milli Takımı'nın sporcusu Yiğit Caner Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için sosyal medyadan bir kutlama videosu paylaştı.

SPOR Milli okçu Yiğit Caner Aydın'dan 19 Mayıs için özel video
18.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:48

SPOR Milli okçu Yiğit Caner Aydın'dan 19 Mayıs için özel video

- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Milli Takımı'nın sporcusu Yiğit Caner Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için sosyal medyadan bir kutlama videosu paylaştı.

Yarışma görüntülerinden oluşan videoda Aydın, şu sözlere yer verdi 'Umutla, inançla, kararlılıkla, 101 yıldır aynı ruhla. Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.?

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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