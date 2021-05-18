Spor İstanbul'dan gençlere süpriz: İBB Youtube ve Twitch kanalında 19 Mayıs kutlamaları!

Spor, oyun, müzik ve eğlencenin odağı olan Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 19-22 Mayıs tarihlerinde start alacak. Türkiye'nin her noktasından gençlerin katılım sağlayabileceği büyük organizasyon online platformlar üzerinden bedava bir şekilde gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul, gençleri Türkiye'nin en kapsamlı online organizasyonunda buluşturuyor. Bu sene ikincisi düzenlenecek Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Spor İstanbul'un sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlanacak organizasyona isteyen herkes bedava bir şekilde katılabilecek. 19-22 Mayıs tarihleri boyunca canlı konserler, sohbetler ve espor turnuvaların sahne alacağı organizasyonun sunuculuğundaTuana Yılmaz ile Efe Uygaç olacak.

MİNİ KONSERLER

Türkiye'nin her yerinden gençlerin bir araya geleceği etkinlikte, sevilen sanatçılar canlı yayında konser verecek. 19 Mayıs'ta Eypio, 20 Mayıs'ta Fatma Turgut, 21 Mayıs'ta İlyas Yalçıntaş, 22 Mayıs'ta Feride Hilal Akın sahne alacaklar.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, eski milli basketbolcu Sinan Güler, yazar Kaan Sezyum, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, komedyen Cem İşler, Twitch yayıncısı Jahrein, YouTube yayıncısı Post 42 ekibi ile YouTube yayıncısı Mesut Can Tomay ve Ali Biçim de dev organizasyonda gençlerle buluşacak.

ESPOR TURNUVALARI

Brawl Stars, Fortnite, Rocket Leauge ve League of Legends turnuvaları ile oyunsevelerin rekebeti finale büyük heyecan katacak. Turnuvalarda başarlı olan oyuncular süpriz ödüllere layık olacak.

Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un geçleri odağa aldığı en büyük projelerden bir tanesidir. 17 Aralık 2020 tarihlerinde ilki gerçekleştirilen geçen yılki organizasyon, 40 saat yayın ve 40'tan fazla mini etkinlik ile 15 milyon dakika toplam video görüntülemesi ve 150.000 anlık seyirciye ulaşmıştı.