26.10.2019 17:22

SPOR Busenaz Çakıroğlu Fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA) - Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol olacak. İnşallah Tokyo'dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim? ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA