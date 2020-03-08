SPOR Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptı
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Tavşanlı Linyitspor, Tavşanlı, Güncel

SPOR Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptı

SPOR Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptıTuna İŞLEYENTAVŞANLI(Kütahya),(DHA)-KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Lig 9'uncu grup maçında Tavşanlı Linyitspor ile Vefaspor karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 4 kadın hakem yönetti.

08.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:16
SPOR Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptı

SPOR Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptı

Tuna İŞLEYENTAVŞANLI(Kütahya),(DHA)-

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Lig 9'uncu grup maçında Tavşanlı Linyitspor ile Vefaspor karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 4 kadın hakem yönetti. Taraftarlar maçta 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle 'Hoş geldiniz hakem abla diye' tezahüratta bulundu.

Tavşanlı Ada sahasında Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Vefaspor karşı karşıya geldi. Maçta orta hakemliği Sedef Kıranoğlu, yan hakemler Duygu Karataş, Huriye Gamze Aslan ve dördüncü hakem olarak da Mine Uğurlu görev yaptı. 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle saha kenarında görevli top toplayıcı kızların yanı sıra statta kadın memurlar görev yaptı. Karşılaşma başlamadan önce TKİ Tavşanlı Linyitspor Başkanı Akın Şirin, yönetici İsmail Bayram ve eşleri sahada görevli kadın hakemlere çiçek vererek başarılar dilediler.

'HOŞGELDİN ABLA' DİYE TEZAHÜRAT YAPTILAR

TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftar grubu maç sırasında 'Hoş geldiniz hakem abla diye' tezahüratta bulundu. Taraftarlar kadın hakemlerin görev almasının sahada olumlu hava estirdiğini söyledi. Karşılaşma Vefaspor 2-1 kazandı.

SPOR Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptı

Kaynak: DHA

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SPOR Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde kadın hakemler görev yaptı

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