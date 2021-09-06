Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi
Tarihi Kızıl Meydan'da performansların sergilenmesi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi.
Tarihi Kızıl Meydan'da performansların sergilenmesi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi. Ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Yunanistan, Belarus ve Katar'dan katılan gruplar tarihi Kızıl Meydan'da performans sergiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan