Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi
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Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi

Anadolu Ajansı / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Tarihi Kızıl Meydan'da performansların sergilenmesi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi.

Tarihi Kızıl Meydan'da performansların sergilenmesi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi. Ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Yunanistan, Belarus ve Katar'dan katılan gruplar tarihi Kızıl Meydan'da performans sergiledi.

Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi
Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi
Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi
Spasskaya Kulesi Uluslararası Ordu Müzik Festivali kapanış töreniyle sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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