SpaceX, uydularının uzayda çok yer kapladığı iddiasını reddetti - Haberler
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SpaceX, uydularının uzayda çok yer kapladığı iddiasını reddetti

SpaceX, uydularının uzayda çok yer kapladığı iddiasını reddetti
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starlink uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starlink uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Financial Times'a konuşan Musk, Starlink projesine ilişkin eleştiriler konusunda, uzayda milyarca uydu için yer olduğunu belirtti.

Uzayın muazzam büyüklükte ve uyduların çok küçük olduğunu ifade eden Musk, "Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik." dedi.

Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti.

UNOOSA'ya sunduğu belgede Çin, temmuz ve ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için "çarpışma kontrol önlemleri" uygulamak durumunda kaldığını açıklamıştı.

Çin ayrıca uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda bulunmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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