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SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SpaceX'in içinde astronot olmayan 4 mürettebatı taşıyan Dragon Kapsülü, uzayda 3 gün kaldıktan sonra Florida açıklarına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

SpaceX'in içinde astronot olmayan 4 mürettebatı taşıyan Dragon Kapsülü, uzayda 3 gün kaldıktan sonra Florida açıklarına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

ABD'li roket geliştiricisi SpaceX'in içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmasının ardından, dünya çevresinde 3 gün süren "Inspiration4"adlı uçuş güvenli bir şekilde sona erdi. Milyarder iş insanı Jared Isaacman, fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor, doktor asistanı Hayley Arceneaux ve veri mühendisi Christopher Sembroski'yi taşıyan Dragon Kapsülü, Florida, Cape Canaveral kıyılarında Atlas Okyanusu'na

paraşüt ile başarılı bir iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından bir saatten kısa bir sürede bölgedeki kurtarma gemisine alınan kapsüldeki mürettebat,

daha sonra helikopterle NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne gitti.

"Daha yeni başlıyoruz"

Inspiration4 görevine liderlik eden Jared Isaacman kapsülün başarı ile yeryüzüne ulaşmasının ardından "SpaceX'e çok teşekkürler. Bu bizim için harika bir yolculuktu ve daha yeni başlıyoruz!" derken, SpaceX'in sahibi milyarder iş insanı Elon Mask da sosyal medya platformu twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Tebrikler Inspiration4" ifadesini kullandı.

Dikkat çeken isimler

ABD'li roket geliştiricisi SpaceX içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başarmış, dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vaadeden ve uzay turizmi için önemli bir adım olarak görülen Inspiration4, sivil mürettebatı ile de dikkat çekmişti. 38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer almıştı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler olmuştu.

Ardı ardına denemeler

Daha önce İngiliz iş insanı Richard Bronson şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Toplam 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılarak, sorunsuz şekilde yeryüzüne inmeyi başarmıştı. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, kendi şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya gerçekleştirdiği 4 kişilik seyahat ise sivil mürettebattan oluşan ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti. - TOKYO

SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi

SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi

SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi

SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi
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