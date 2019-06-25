SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı

SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı

Amerikalı uzay teknolojileri firması SpaceX, 24 araştırma uydusunun bulunduğu en ağır roketini fırlattı.

SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı

Amerikalı uzay teknolojileri firması SpaceX, 24 araştırma uydusunun bulunduğu en ağır roketini fırlattı.

Falcon Heavy'nin gövdesinin yanlarındaki iki destekçi roket fırlatılıştan dakikalar sonra Cape Canaveral'e iniş yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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