SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı
Amerikalı uzay teknolojileri firması SpaceX, 24 araştırma uydusunun bulunduğu en ağır roketini fırlattı.
Amerikalı uzay teknolojileri firması SpaceX, 24 araştırma uydusunun bulunduğu en ağır roketini fırlattı.
Falcon Heavy'nin gövdesinin yanlarındaki iki destekçi roket fırlatılıştan dakikalar sonra Cape Canaveral'e iniş yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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