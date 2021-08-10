Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman "kızıl esaret" yoğun ilgi gördü

Edebiyatçı-Yazar Çağlar Yaprakgül'ün romanı "Kızıl Esaret" tüm kitapçılardaki yerini aldı.

Edebiyatçı-Yazar Çağlar Yaprakgül'ün romanı "Kızıl Esaret" tüm kitapçılardaki yerini aldı. Ermeni çeteleri tarafından Anadolu'da gerçekleşen Müslüman-Türk soykırımı ve sözde Ermeni mezalimini tüm yönleriyle hikayeleştiren yazar Yaprakgül'ün romanı gerçek bir hayat öyküsünü konu ediyor.

Edebiyatçı-Yazar Çağlar Yaprakgül, satış rekorları kıran kitabıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ermeni çetelerinin kan donduran katliamları. Esir kamplarında insanlık dışı zulümlere maruz kalan vatan evlatları. Bir milletin onurlu ve destansı var olma mücadelesi ve tüm toz duman ortasında yürekte ince bir sızı gibi derinlerde bir aşk hikayesini anlatan bir kurgu romanından oluşuyor Kızıl Esaret. Yüzyılı aşkın bir süredir milletimizin başına sorun oluşturmak adına ortaya atılan asılsız iddialara bir cevap vermek, geçmişi hafızalarımızda canlı tutmak adına bu eseri kaleme aldım. Kısacası 'Kızıl Esaret' memleketime ve ülkeme olan vefa borcumu ödemek için üzerinde önemli çalışmalar yaparak hazırladığım ve sözde ermeni mezaliminin gerçek yüzünü gençlerimizin zihin ve gönüllerinde yer edinmesi için bin bir emek harcanarak oluşturduğum özel bir eser" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı