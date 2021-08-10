Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman "kızıl esaret" yoğun ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman "kızıl esaret" yoğun ilgi gördü

Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman 'kızıl esaret' yoğun ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edebiyatçı-Yazar Çağlar Yaprakgül'ün romanı "Kızıl Esaret" tüm kitapçılardaki yerini aldı.

Edebiyatçı-Yazar Çağlar Yaprakgül'ün romanı "Kızıl Esaret" tüm kitapçılardaki yerini aldı. Ermeni çeteleri tarafından Anadolu'da gerçekleşen Müslüman-Türk soykırımı ve sözde Ermeni mezalimini tüm yönleriyle hikayeleştiren yazar Yaprakgül'ün romanı gerçek bir hayat öyküsünü konu ediyor.

Edebiyatçı-Yazar Çağlar Yaprakgül, satış rekorları kıran kitabıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ermeni çetelerinin kan donduran katliamları. Esir kamplarında insanlık dışı zulümlere maruz kalan vatan evlatları. Bir milletin onurlu ve destansı var olma mücadelesi ve tüm toz duman ortasında yürekte ince bir sızı gibi derinlerde bir aşk hikayesini anlatan bir kurgu romanından oluşuyor Kızıl Esaret. Yüzyılı aşkın bir süredir milletimizin başına sorun oluşturmak adına ortaya atılan asılsız iddialara bir cevap vermek, geçmişi hafızalarımızda canlı tutmak adına bu eseri kaleme aldım. Kısacası 'Kızıl Esaret' memleketime ve ülkeme olan vefa borcumu ödemek için üzerinde önemli çalışmalar yaparak hazırladığım ve sözde ermeni mezaliminin gerçek yüzünü gençlerimizin zihin ve gönüllerinde yer edinmesi için bin bir emek harcanarak oluşturduğum özel bir eser" diye konuştu. - ERZURUM

Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman 'kızıl esaret' yoğun ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman "kızıl esaret" yoğun ilgi gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:21:39. #1.15#

title