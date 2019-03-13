Sözcü Kalın'dan Beril Dedeoğlu İçin Taziye Mesajı

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Sözcü Kalın'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanı ve uluslararası ilişkiler disiplinin önde gelen isimlerinden, Prof. Dr. Beril Dededoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, AB Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Üyesi, rektör gibi görevlerde bulunmakla birlikte verdiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle anılacak önemli bir akademisyendi. 2018'in sonundan itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunda birlikte çalıştığımız Beril hocanın çalışkanlığına, nezaketine ve güzel ahlakına şahidiz. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son nefesine dek ülkemize hizmet etme çabalarıyla hatırlanacaktır. Beril Dedeoğlu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA