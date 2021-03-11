Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü

11.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:53
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin dış politika başdanışmanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin dış politika başdanışmanları ile bir araya geldi.

İbrahim Kalın'ın başkanlığında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da yer aldığı Türk heyeti, AB Konseyi Başkanı Kabine Şefi Maryem van den Heuvel, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Dış Politika Başdanışmanı Jan Hecker, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Dış Politika Başdanışmanı Emmanuel Bonne ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinde Türkiye ile AB ve AB üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Türkiye-AB ikili ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda bölgesel meselelere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB liderlerinin yakın zamanda gerçekleştireceği zirve öncesi görüşme gündemine dair hazırlık yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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