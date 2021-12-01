Soylu: "Bugün gerçeği yaşayan, olduğu gibi hisseden, tarihine ihanet etmeyen bir Anadolu vardır"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı'nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı'nda konuştu. (2)