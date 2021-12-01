Soylu: "Bugün gerçeği yaşayan, olduğu gibi hisseden, tarihine ihanet etmeyen bir Anadolu vardır" - Haberler
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Soylu: "Bugün gerçeği yaşayan, olduğu gibi hisseden, tarihine ihanet etmeyen bir Anadolu vardır"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı'nda konuştu. (2)

Soylu: Bugün gerçeği yaşayan, olduğu gibi hisseden, tarihine ihanet etmeyen bir Anadolu vardır

Soylu: Bugün gerçeği yaşayan, olduğu gibi hisseden, tarihine ihanet etmeyen bir Anadolu vardır

Soylu: Bugün gerçeği yaşayan, olduğu gibi hisseden, tarihine ihanet etmeyen bir Anadolu vardır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (2)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa...

AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri

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